Manon werd vrienden met de bonobo's van de Apenheul: 'Je herkent jezelf in de diertjes'

De apen discussiëren met elkaar over het eten. Bij een conflict rennen ze schreeuwend rond of slaan met hun handen op de vloer. Als ze lol hebben, zie je ze lachen. ,,Die lach is het mooiste dat er is.'' De bonobo's kennen geen enkele schaamte en zitten rustig voor de ogen van bezoekers in hun neus te peuteren of aan hun kont te krabben. ,,Soms dacht ik wel eens, moet dat nu?''



De apen leven in het wild in het woud ten zuiden van de Congorivier in Congo. Door hun beperkte leefgebied, de houtkap en stroperij zijn ze een van de meest bedreigde mensenapensoorten. Onderzoek is van belang. ,,Als we niks doen, bestaan ze over tien jaar niet meer. Door onderzoek kunnen de beschermings- en fokprogramma's beter worden toegepast.''