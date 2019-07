Mantelzorger vindt handgranaat in flat in Apeldoorn: 'Als-ie explodeert, is de hele verdieping weg’

Bekijk de schetsen Zo moeten de nieuwe woningen aan het Stations­plein in Apeldoorn eruit komen te zien

6:00 De bouw van nieuwe woningen aan het Stationsplein in Apeldoorn kan doorgezet worden. De commissie ruimtelijke kwaliteit, die namens de gemeente Apeldoorn bouwplannen beoordeelt, is positief over het plan. Wel moet de architect nog even aan de slag, om te zorgen dat de ‘halve maan’ straks ook echt een halve maan is.