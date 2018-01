Mantelzorgers klem door regels: ‘Je wordt machteloos’

Het burgerinitiatief Brotherwood houdt met het oog op de raadsverkiezingen in maart een serie avonden waarin burgers in gesprek met elkaar kunnen gaan over de zorg in Apeldoorn. Onlangs vond een bijeenkomst plaats in verpleeghuis De Heemhof, met als thema mantelzorg.

Vier miljoen mensen zijn mantelzorger in Nederland, volgens cijfers van het CBS. Helma is een van de velen die zorgen voor iemand anders en die zich niet gehoord en gezien voelen door instanties en gemeenten. ,,Je hebt discussies met alle instellingen, je krijgt het bijna niet gematcht met elkaar. Dat kost heel veel tijd, frustratie en energie. Het wordt alleen maar meer. Je wordt machteloos omdat mensen niet begrijpen wat je nodig hebt. Je vraagt het niet uit luxe, het is noodzaak.’’

Taxivervoer

Helma geeft een concreet voorbeeld. Haar man gaat voor passende opvang naar Arnhem. Het taxivervoer is een probleem, want Arnhem is buiten de regio. De taxi moet apart aangevraagd worden en zit niet standaard in het pakket. Ook zit er een maximaal aantal kilometers aan vast, wat lang niet genoeg is voor een heel jaar. Ze krijgt dan te horen dat ze het zelf moet oplossen. ,,Het zijn praktische dingen. Mijn wens is: uit de hokjes, een betere organisatie. Luister naar de mantelzorger en denk als organisatie niet na voor een mantelzorger.’’

Herkenning

Na dit voorbeeld volgen er meer. Het blijkt dat er veel herkenning is in de genoemde problemen met PlusOV. Dat varieert van problemen bij het ophalen van cliënten, onduidelijke communicatie tot beperkte mogelijkheden van chauffeurs. Gerry van Bruggen van Lokaal Apeldoorn wil door goed te luisteren dit soort voorvallen meenemen om te zoeken naar een oplossing. Danny Huizer (GroenLinks Apeldoorn) heeft met wethouder Johan Kruithof (PvdA) over het PlusOV gesproken en ziet dat er stappen gezet worden. ,,Het PlusOV vervoer heeft gelukkig op dit moment de aandacht die het verdient en ik zie daar dan ook verbetering in.’’

Jannie Overeem is mantelzorgmakelaar bij stichting De Kap. Een mantelzorgmakelaar is er om mantelzorgers te ontlasten op het gebied van regeltaken. ,,Ik vind dat mijn functie overbodig zou moeten zijn. Het zou heel mooi zijn als de vraag van de mantelzorger centraal zou staan samen met die van de zorgvrager. Nu is het vaak zo dat de geldstromen leidend zijn en de mantelzorger zich moet voegen naar wat er mogelijk is.’’

Luisteren

Buurtregisseur Aart de Graaf: ,,Ik ben heel erg blij dat ik ervaringen mag horen. Daar begint het vaak mee: met het luisteren naar de burger. En als je dat als uitgangspunt neemt dan voelt iemand zich ook gehoord, en kun je daarop aansluiten. Er zijn volgens mij een hoop miscommunicaties en misverstanden omdat men niet goed op elkaar aansluit. Luisteren is winst.’’

Een andere mantelzorger die aanwezig is moet de zorg uit handen geven, omdat ze het zelf niet meer goed kan. Er is geen mogelijkheid om de zorg over te dragen. ,,Dat vind ik heel ernstig. Er moet iets gebeuren voordat ik zelf niet meer in de hand heb wat er gebeurt.’’ Ze heeft de zorg binnen haar gezin genormaliseerd.

Martine Berends, fractievertegenwoordiger van de PvdA, merkt op dat de mevrouw niet kan benoemen welke instanties hierbij betrokken zijn. ,,Dat is wat mij opvalt. Dat er dusdanig veel instanties bij zijn betrokken, dat je eigenlijk niet eens meer kan benoemen van wie dit nou zou moeten zijn. Ik denk dat je al heel erg veel hebt gewonnen als je weet welke organisatie je moet aanspreken en wie erover gaat. We hebben een buurtregisseur en een mantelzorgmakelaar die proberen alles aan elkaar te breien. Er moet toch ergens iemand zijn die verantwoordelijk is en die je erop aan kan spreken?’’

Opzienbarend

Karin Vennets, mantelzorgconsulent bij De Kap, vertelt dat Netwerk Dementie samen met partners een onderzoek heeft uitgevoerd naar mantelzorgers in Apeldoorn. Zij vroegen hun hoe lang zij denken de mantelzorg te kunnen volhouden en om hun grenzen aan te geven. ,,De resultaten zijn opzienbarend. Het lijkt een open deur; maar vraag gewoon aan mantelzorgers wat ze nodig hebben. Een hele simpele vraag, maar veel te weinig gesteld.’’

Uit het gesprek komt een vraag aan de gemeenteraad voort, die op de slotbijeenkomst op 20 februari voorgelegd zal worden. Is het voor de raad mogelijk om binnen zijn vermogen met voorstellen te komen die leiden tot vermindering van de regeldruk? Hermien Marsman, buurtregisseur in de Maten: ,,De leefwereld moet zich nu aanpassen aan de systeemwereld. Ik denk dat dat juist andersom zou moeten en dat is nog een hele lange weg te gaan. We zijn in dit land zo gesteld op regels en controle dat we de mens om wie het gaat vergeten. Het is frustrerend als je weet wat er nodig is maar er regels in de weg staan.’’