Maranke is scooters op de stoep in Apeldoorn helemaal zat: 'Die dingen trekken elkaar aan’

Apeldoor­ner biedt politie verzame­ling kinderpor­no ‘op presenteer­blaad­je’ aan: ‘hardhandig’ afgevoerd

Een inwoner van Apeldoorn heeft de politie zelf naar zijn woning geleid om hen te laten zien waar hij mee in zijn maag zat, namelijk een laptop waarop een plaatje uit zijn verzameling kinderporno te zien was. Het was een schreeuw om hulp, hij wilde ermee stoppen maar kon dat niet zelf. Tot zijn verbijstering werd hij ‘hardhandig’ afgevoerd en als verdachte behandeld.

3 mei