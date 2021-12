Marco al 25 jaar steun en toeverlaat zwerfjongeren in Apeldoorn: ’Als puber gaf ik een dakloze mijn brood’

Al 25 jaar jaar zet hij zijn hele ziel en zaligheid in voor zwerfjongeren in Apeldoorn. Onlangs had de 53-jarige Marco Betman een gesprek met zijn leidinggevende van werkgever Stimenz over zijn ambitie. ,,Mijn ambitie? Dat ik dit werk zo lang mogelijk kan en mag blijven doen. Om het verschil te maken voor deze kwetsbare groep.’’