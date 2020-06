Marco Bod moet centrum Apeldoorn weer levendig maken na coronacrisis: ‘Afgelopen maanden waren verschrikkelijk naar’

Terrassen weer open in Apeldoorn: ’We gaan eindelijk weer los’

1 juni Het moest even op gang komen, maar de stemming op de terrassen zat er in de loop van maandagmiddag goed in. ,,Eindelijk, we snakken hiernaar,” zeggen Pierre Lemmerman en Marcel Poll die zich op een wel heel bijzondere manier hadden voorbereid op een hernieuwd terrasleven. Om zeker te zijn van een plekje, kampeerden ze een nacht voor de heropening voor hun stamkroeg, buurtcafé de Schimmel.