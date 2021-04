Marechaussee Renaldo schrijft boek over aanslag Koninginnedag in Apeldoorn: ‘Zag de slachtoffers, hoorde het gekrijs’

Video Woekerprij­zen, absurde kruisingen en bijtinci­den­ten: hoe corona ons met een hondenpro­bleem opzadelt

11:47 Oost-Nederland nam tijdens de coronacrisis massaal een hond. In 2020 ging het als een raket en kwamen er in deze regio bijna 14.000 gechipte honden bij, 1400 meer dan in 2019. Gezellig, in een tijd waarin door corona al zoveel wegvalt. Maar experts waarschuwen voor de gevolgen van de run op honden. ,,Mensen kopen ondoordacht een levend wezen.’’