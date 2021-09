Marente uit Klarenbeek is met trots een ‘Verspillingsvrije Held’

Felle afvalbrand beschadigt garage­boxen in Apeldoorn

5 september Flinke vlammen lichtten zaterdagavond laat een rij garagaboxen op in het Staatsliedenkwartier in Apeldoorn. Vlak achter winkelcentrum aan de Mgr. Nolenstraat greep de brandweer snel in, al konden de spuitgasten niet alle schade voorkomen.