Marian uit Klarenbeek staakt hobby omdat ‘wolf’ drachtig schaap verscheurt: ‘Zag het lam nog zitten’

MET VIDEOAlle twintig overgebleven schapen gaan weg. Zoveel is zeker. Want dit willen Jan en Marian Veeneman niet meer meemaken. In de nacht van dinsdag op woensdag sloeg een roofdier toe in het weiland naast hun woning op de grens van Beekbergen en Klarenbeek en beet een drachtig schaap dood. Jan en Marian weten het zeker, het was een wolf. ,,Dit willen we niet meer meemaken.”