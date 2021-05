Marianne uit Apeldoorn promoveert in 1 dag van kantoorklerk naar eredivisiebaan bij GA Eagles: ‘Lijkt wel een film’

Alsof ze in een film is beland, of in een sprookje. Het ene moment was Marianne Alofs uit Apeldoorn nog notarisklerk in Vaassen, enkele uren later staat ze bij haar kersverse werkgever op het bordes van het Van der Valk hotel in Deventer. Tussen de feestende spelers en staf van Go Ahead Eagles die even daarvoor promotie naar de eredivisie hadden bereikt. ,,Waarin ben ik beland? Onvoorstelbaar.’’