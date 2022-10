Marieke (43) is nog niet klaar met belastingdienst na toeslagenaffaire: ‘Dit wordt emotioneel heel zwaar’

Opnieuw ‘foutgepar­keer­de’ auto in Vaassense voortuin: ‘Ik had het al voorspeld’

En dan heb je plotseling een BMW in je voortuin staan. Het overkwam een bewoner aan de Apeldoornsestraat in Vaassen vanmiddag, nadat de bestuurder van de bolide de macht over het stuur verloor. Saillant: vorig jaar overkwam de buurman exact hetzelfde.

