Marije van Hunenstijn maakt zich op voor de 4x100 meter estafette op WK atletiek

Van Hunenstijn plaatste zich dit jaar voor het eerst ook individueel voor het WK op de 100 meter sprint. Haar grote doel was de halve finale te halen, maar de 24-jarige atlete werd zaterdag in de series al uitgeschakeld. Van Hunenstijn bleef steken op een tijd van 11,48 seconden en kwam daarmee niet in de buurt van haar persoonlijke record (11,13). Op social media reageerde de Apeldoornse teleurgesteld. ‘Dit was niet de race die ik in gedachten had. Sommige dingen kun je alleen leren door veel ervaring op te doen. Al ben ik nog steeds trots om tussen de snelste vrouwen van de wereld te hebben mogen staan. Op naar de estafette.’