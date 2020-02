Marije van Hunenstijn net naast podium op NK in eigen Apeldoorn

Veel animo om te wonen in Teresia­kerk Apeldoorn, maar eerst moet architect weer aan de slag

16:00 Er is zeer grote belangstelling voor een appartement in of bij de Teresiakerk in Apeldoorn. Dat zegt de ontwikkelaar van het project. De welstandscommissie van de gemeente Apeldoorn is positief maar maakt zich tegelijk zorgen: oogt de kerk straks ook nog als een tafereel op een ansichtkaart?