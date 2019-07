Marineman Bart D. uit Apeldoorn niet vervolgd voor dood vrouw op Curaçao

Apeldoorn ontsnapt aan nieuw zwart gat op zorg

6:00 Een nieuw zwart gat op de zorg blijft Apeldoorn bespaard. Een strop van meer dan 20 miljoen euro per jaar hing de gemeente nog boven het hoofd, bovenop het miljoenentekort op de jeugdzorg dat Apeldoorn al over zich heen kreeg. Door een deal tussen het Rijk en de VNG is dat risico nu afgewend.