‘Mariniers definitief naar Nieuw Milligen’

Fietsen tussen Apeldoorn­se terrasjes door blijft nog even mogelijk

6:02 Fietsen vlak langs terrasjes; dat blijft nog even mogelijk in de Apeldoornse Kapelstraat. Een motie in de gemeenteraad om een aangekondigd fietsverbod van tafel te krijgen, strandde gisteravond weliswaar, maar in plaats daarvan werkt wethouder Wim Willems ‘helder beleid’ uit over fietsen en wandelen voor héél Apeldoorn.