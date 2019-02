Marja neemt afscheid van haar Cafeetje, maar gaat het café ook dicht?

‘Burning Man’ leidt tot rechtszaak tegen gemeente Apeldoorn

6:01 Wijkvereniging Berg en Bos sleept de gemeente Apeldoorn voor de rechter. Aanleiding is het slepende conflict over het evenement Where the Sheep Sleep, de Nederlandse variant op Burning Man. De burgemeester heeft de evenementenvergunning volgens de onafhankelijke bezwarencommissie ten onrechte verleend. Toch blijft de gemeente bij haar besluit.