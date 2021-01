Marjan uit Apeldoorn vindt dat verpleegkundigen best wat trotser mogen zijn: ’De hand vasthouden van iemand die sterft, dat ontroert me’

KAART | Opnieuw minder coronage­val­len in regio, gunstige weekcij­fers Flevoland

5 januari Het afgelopen 24 uur zijn er 6412 mensen positief getest, opnieuw minder (259) dan een etmaal eerder. Ook in Oost-Nederland liep het aantal nieuwe coronagevallen terug. Uit de weekcijfers blijkt daarnaast dat het aantal positieve tests in Flevoland aanzienlijk harder daalde dan in de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland.