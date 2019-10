Mark Sandmann stopt als wethouder na Marktplein-debacle in Apeldoorn

Dat project dreigt veel meer te gaan kosten dan was begroot. De politiek worstelde daar de afgelopen weken mee en besloot daarop de herinrichting voorlopig op te schuiven. Pas komend voorjaar wordt er besproken of de herinrichting in de oorspronkelijke vorm doorgaat, terwijl het de bedoeling was dat de klus dan al volop in uitvoering zou zijn. Een onverstandig besluit, vindt Sandmann.

Plicht

Het bewuste ontwerp is gekozen via een grootste verkiezing. Daaraan kon iedere Apeldoorner van 6 jaar of ouder meedoen. ‘Als verantwoordelijk wethouder vind ik dat ik de plicht heb om de verwachtingen van 25.000 stemmers waar te maken en het gekozen ontwerp te realiseren’, stelt Sandmann (36) in een reactie die via de gemeente is uitgegeven.

‘Niet als overambitieus ‘prestigeproject’, hoewel er ook in deze tijd niets mis is met ambities voor onze binnenstad, maar omdat ik het essentieel vind om te laten zien dat wanneer we de Apeldoorners de keuze laten, we die keuze ook waarmaken.’

‘Als wij de keuze aan de Apeldoorners laten moeten we die keuze waarmaken. Nu ik onze gemeenteraad niet heb kunnen overtuigen van het belang om door te gaan met Plein van de Stad, of zelfs kennis te nemen van de beoogde oplossingen, vind ik dat ik een belofte aan de inwoners niet inlos en daarom niet langer kan aanblijven als wethouder.’

Gedreven

Zijn collega's in het college van burgemeester en wethouders betreuren de stap. ,,We verliezen een gedreven, daadkrachtige en betrokken wethouder. Wij begrijpen ook zijn overwegingen en respecteren zijn keuze. Maar het is een aderlating voor politiek-bestuurlijk Apeldoorn.”

Sandmann is sinds 9 juli 2015 wethouder van de gemeente Apeldoorn, daarvoor was hij lid van de gemeenteraad. De D66-bestuurder zal de komende weken de lopende zaken afronden. Sandmann had onder meer duurzaamheid in zijn portefeuille.