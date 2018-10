Markante Apeldoornse bierbrouwer Ton Fisser overleden

Fisser was het gezicht van AWA’85: Amateur Wijnmakers Apeldoorn, opgericht in 1985. Wat begon als een club van wijnmakers is steeds meer een bierbrouw-collectief geworden. Apeldoorner Fisser bracht het brouwen in Apeldoorn onder de aandacht, in een periode waarin het thuisbrouwen en speciaalbieren nog niet zo succesvol waren als nu. Daarnaast was hij een van de drijvende krachten achter het zogenoemde herinneringsbier. Daarmee eert AWA'85 samen met het oorlogsmuseum in Beekbergen jaarlijks mensen uit deze regio, die een opvallende rol speelden in de Tweede Wereldoorlog.

De receptuur van het Apeldoorns Stadsbier is eveneens van de hand van Fisser.