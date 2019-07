Markante radar-bol boven Veluwse bomen verdwijnt mogelijk

Met de apparatuur in de bol controleert Defensie het Nederlands luchtruim. De radar moet alle toestellen ontdekken die dit gebied binnen vliegen. De toren staat bij Nieuw Milligen omdat hier ook het commandocentrum van de Luchtmacht is gevestigd (AOCL).

Vorig jaar vertrok de militaire luchtverkeersleiding al van die basis naar Schiphol. En het idee is nu dat de Veluwe niet de beste plek is voor de bewuste radartoren. Het ministerie van defensie wil een nieuwe radartoren bouwen in het Brabantse Herwijnen. De constructie bij Nieuw Milligen zou daardoor kunnen verdwijnen.

Onrust

Het is nog niet helemaal zeker dat dat gaat gebeuren. De plannen hebben in Herwijnen voor onrust gezorgd bij omwonenden van de aangewezen plek. Zij vrezen dat er gezondheidsrisico's kleven aan de apparatuur. Inmiddels loopt de kwestie behoorlijk op. De gemeente West Betuwe ziet de toren niet meer zitten, en heeft aangekondigd te zullen proberen de realisatie tegen te houden. Staatssecretaris Barbara Visser stelt vanuit landsbelang het project door te zullen zetten. De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil nu een debat over de kwestie.

Gevolgen