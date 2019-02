Markante ‘wasmachines’ weg uit straatbeeld Apeldoorn

Weinig Apeldoorners zullen de officiële naam kennen. Maar wie ‘de wasmachines bij Gigant’ hoort, weet waarschijnlijk al snel wat er bedoeld wordt. Vanaf nu zal dat rap minder worden, want het kunstwerk dat aan de gevel langs de Nieuwstraat hing, is weggegooid.

‘Edelwit’ - want zo heet het - is in 1998 boven de entree gehangen van Gigant, onderdeel van het Huis voor Schoone Kunsten (HvSK). Vijf wasmachine-raampjes met daarachter draaiende trommels, die elk verwezen naar een van de functies die in het HvSK te vinden waren. De wasmachines moesten de functie van kunst verbeelden, zo leert de website geheugenvanapeldoorn.nl. ‘Het schoonwassen kan worden opgevat als het achterlaten van oude ideeën en het openstaan voor nieuwe indrukken en ervaringen.’

Afgelopen week is het werk van de de gevel gehaald. Het cultuurhuis krijgt een nieuwe entree: er moet meer samenhang komen en de ingang moet zometeen duidelijker zijn. De werkzaamheden zijn inmiddels bezig, en tot verbazing van sommigen belandde daarbij Edelwit tussen het sloopafval.

Kapot

Het werk keert inderdaad niet terug, bevestigen Gigant en de gemeente Apeldoorn. ,,Het was al een tijdje kapot’’, vertelt gemeentelijk woordvoerder Arnoud van der Steen. ,,Er moest dus sowieso iets aan gebeuren. Maar het stond vooral symbool voor de functies die vroeger in het gebouw zaten. Dat klopt niet meer, en daarmee heeft het zijn functie verloren. Daarom is besloten het weg te halen.’’ Om diezelfde reden zou het ook onlogisch zijn het ergens anders in Apeldoorn te plaatsen, stelt Van der Steen. ,,We hebben de kunstenaar nog aangeboden het aan hem terug te geven, maar hij hoefde het zelf ook niet.’’

Afscheid

Gerrit Steenbergen, oud directeur van Gigant, kan zich herinneren dat het werk twintig jaar geleden al kapot was. Dat weet ook Jasper van der Graaf, die zich namens ACEC en daarmee de gemeente Apeldoorn over kunst in de buitenruimte bekommert. ,,Al snel vertoonde het object fundamentele mankementen, waardoor het draaisysteem telkens kaduuk ging. Er zijn in het verleden meerdere reparaties verricht. Het euvel bleef en het kunstwerk verkommerde’’, beschrijft hij. ,,Het kunstwerk is nu letterlijk en figuurlijk uitgedraaid: technisch en inhoudelijk is het op. Dan is het tijd om er afscheid van te nemen, om plaats te maken voor nieuwe dingen.’’

,,Of ik het ga missen? Nou, nee, eigenlijk’, zegt huidig Gigant-directeur Dirk de Bruin. ,,Het heeft lang zijn functie gehad, maar het past niet bij de nieuwe situatie. Zo gaat dat.’’

Kunstenaar Jorgen Leijenaar was gisteren niet bereikbaar.