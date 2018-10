Markies serveert thee in comfortabele gezinsstad

Video Dierendag: vooral feestje voor dier en kind

19:59 Slingers in de winkel. Goodybags met snack en speeltje. Het is donderdag Dierendag, dus gaan alle registers open in de dierspeciaalzaken in het land. Een verwenmoment voor dieren, dat vooral aanslaat bij kinderen. ,,Net als met hun eigen verjaardag krijgen kinderen ook altijd een blij gevoel van binnen als ze een cadeautje kopen voor hun huisdier'', weet Edith Overweg van diersuper Jumper in Hardenberg.