Markt in centrum Apeldoorn zat dit weekend op het randje van ‘te druk’

Geen pardon meer als super of cafetaria coronare­gels ‘vergeet’. VNOG huurt extra mensen in voor ‘robuust handhaven’, zegt Ton Heerts

15 oktober De tijd van ‘vriendelijk waarschuwen’ is voorbij. Vanaf nu is ‘robuust handhaven’ het devies in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De VNOG huurt daar extra veiligheidspersoneel voor in.