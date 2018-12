Marktplein Apeldoorn krijgt een opvallend bouwwerk

Apeldoorn­se gemeente­raad wil onderzoek vuurwerk op buurtni­veau

23:01 Een meerderheid van de Apeldoornse gemeenteraad wil op buurtniveau weten of bewoners voor of tegen het afsteken van vuurwerk zijn. Zo'n onderzoek kost tussen de 40.000,- en 50.000,- euro. De raad gaat daarmee in tegen het advies van burgemeester John Berends die ook goedkopere opties ziet om de vuurwerkdiscussie verder handen en voeten te geven.