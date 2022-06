Marktplein in Apeldoorn is drie donderdagen lang het decor van markt vol antiek en brocante

MET VIDEO Boze boeren leggen brandende hooibalen neer bij gemeente­huis in Twello: ‘Dit is nog maar het begin’

Na Epe en Apeldoorn trokken maandagmiddag boze boeren naar het gemeentehuis in Twello om hun onvrede over de voorgestelde stikstofmaatregelen te uiten. Met een petitie in de hand hoopten ze steun te krijgen van de lokale politiek. Toen ze deze niet kregen legden ze brandende hooibalen en pallets voor de deur van het gemeentehuis. „Als je Den Haag steunt is dat een oorlogsverklaring richting de boer.”

27 juni