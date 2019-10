Marktwagens te zwaar voor Anklaar, kooplui eisen opheldering gemeente Apeldoorn

De ’betere’ kringloop­win­kel in Apeldoorn voor de allerarm­sten

7 oktober Een dubbele primeur in Apeldoorn. Niet alleen heeft de christelijke hulp- en kringlooporganisatie Dorcas hier zijn eerste van vier landelijke Regiocentra neergezet, ook is het complex voorzien van een taalcentrum waar statushouders, nieuwkomers en laaggeletterden ondersteuning krijgen. ,,Wat ze hier leren kunnen ze op de werkvloer in praktijk brengen,’’ zegt een opgetogen Hieke Goos, woordvoerder van Dorcas Apeldoorn.