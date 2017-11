Marloes weet het zeker: Deze drol is van een wolf

Niet overtuigend

Voor Linnartz van Wolven In Nederland is één en één niet altijd twee. ,,De pootafdrukken zijn weinig overtuigend’’, zegt hij na bestudering van de foto's. Linnartz betreurt dat het aangevreten ree niet meteen bij Wolven In Nederland is gemeld en dat er geen foto's van zijn.



,,Er zijn veel dieren op de Veluwe die dode reeën aanvreten, zoals vossen en zwijnen. Door meteen goed sporenonderzoek ter plekke uit te voeren, is af te leiden of het dier door wolf gedood is of niet.’’



De keutel met haar ziet er volgens Linnartz spannend uit, op de foto. ,,Die zouden we graag willen ontvangen om hem te onderzoeken. Misschien is zelfs DNA-onderzoek nog mogelijk.’’ Helaas heeft Kamerich de keutel niet veilig gesteld.