Massaal declareren? Niet in Apeldoorn! 6 bonnetjes in 6 jaar is genoeg voor burgemeester en wethouders

Update ‘Zwangere hond’ in Loenen blijkt slechts ‘goed doorvoed’

2 april Regel 1 bij vermoedens dat een dame wel eens zwanger zou kunnen zijn: niet vragen! Stel dat de dame in kwestie slechts wat te dik is?! Was die voorzichtigheid maar betracht bij deze hond, die in Loenen werd aangetroffen. ‘Niet drachtig, gewoon goed doorvoed’, meldt de politie op Facebook.