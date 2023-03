Massaal in de rij voor fabelachtig stemmen in Grote Kerk in Apeldoorn: ‘Maakt het wachten minder saai’

met video Ontplof­fings­ge­vaar en brand in benedenwo­ning Apeldoorn

Door kortsluiting heeft er een brand gewoed in een benedenwoning in Apeldoorn. Even was er paniek vanwege een brandende gasfles die door de brandweer meteen uit de woning werd gehaald. Brandweermannen riepen omstanders flinke afstand te houden.