Massale vechtpartijen ontsieren twee amateurvoetbalwedstrijden in Apeldoorn

Niet alleen op het veld vielen er rake klappen, ook op het terras voor de kantine was het raak. Daar raakten supporters van ZVV’56 en IJsselstreek slaags met elkaar. Na alle commotie werd door ZVV de politie opgebeld, om verdere ongeregeldheden te voorkomen. Even later stond de toegangsweg naar de vereniging uit de Apeldoornse wijk Zevenhuizen vol met politieauto’s. Ook waren er agenten op het sportpark aanwezig.

Het incident ontstond toen IJsselstreek-verdediger Rinus Haverhoek een harde tackle inzette op ZVV-middenvelder Leroy van Wermeskerken. Even daarvoor had Jim Florentinus de thuisploeg op een 3-2 voorsprong gebracht. Toen ZVV-verdediger René van der Roest verhaal ging halen bij Haverhoek, werd hij direct gegrepen door drie spelers van IJsselstreek. Daaropvolgend sloeg de vlam in de pan, toen supporters van IJsselstreek en even later ook van ZVV het veld oprenden. Daarbij vielen rake klappen. Scheidsrechter Khalifa leek vervolgens de wedstrijd af te fluiten, maar staakte het duel tijdelijk met een afkoelingsperiode. De resterende vier minuten werden na een kwartier weer uitgevoetbald. Of het duel al niet gek genoeg was, scoorde IJsselstreek in die laatste minuten ook nog de gelijkmaker via Paul van Benthem.