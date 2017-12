Matthieu uit Apeldoorn eindigt op eerste plek met zijn technologietalent

De tienjarige Matthieu had het zelf niet aan zien komen dat hij zou winnen. ,,Ik had al wel de hoogste score van de klas toen we met de klas meededen aan de voorronde, maar ik had niet verwacht dat ik de finale zou winnen'', zegt hij. Tijdens deze laatste ronde moest hij net als de andere deelnemers eerst een theoretische proef doen van 32 vragen en daarna moest hij vier praktische proeven doen. ,,Daarbij moest je bijvoorbeeld berekenen hoeveel nitraat er ergens in zat en de spanning van iets berekenen.''

Wetenschapper

De voorliefde die Matthieu heeft voor wetenschap en techniek, zou hij best willen toepassen in zijn beroep later. ,,Ik vind het leuk om ergens heel goed over na te denken en dat moet bij dit soort proeven wel'', legt hij uit. ,,Als ik groot ben zou ik dan ook wel wetenschapper willen worden.''

Er waren in totaal 48 Belgische en 7 Nederlandse finalisten die meededen aan de Stem Olympiade. Naast de Nederlandse Matthieu won er ook nog iemand uit Oost-Vlaanderen en iemand uit West-Vlaanderen. Alle drie waren zij waren de beste in een theoretische test en vier praktische proeven waarmee hun inzicht in STEM (wetenschap, technologie, ingenieurskunde, wiskunde) werd getest.

Legopakketten

Er deden drie leerlingen van de klas van Matthieu mee met de finale in Gent. De twee klasgenoten van Matthieu wonnen 'brons' en kregen technische legopakketten en een proefjesboek mee naar huis. Matthieu won Lego Mindstorms en een Märklin trein. Hij kreeg de prijs overhandigd door de vicepremier van België, Jan Jambon.