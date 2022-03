Maximaal 161 vluchtelingen uit Oekraïne tot eind mei in Fletcher Hotel-Restaurant Beekbergen-Apeldoorn

ANALYSE Grote politieke verschui­vin­gen in Voorst: Wordt Gemeente Belangen buitenspel gezet?

De Voorster kiezer heeft duidelijk gekozen voor een andere politieke koers. Het dominante Gemeente Belangen verliest liefst vier zetels, maar blijft de grootste. Vraag is of de andere partijen met de lokale partij in een coalitie willen zitten. De afronding van de randweg in Twello kan een groot breekpunt zijn.

