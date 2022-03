Maximaal 30 kilometer per uur op wegen rond centrum van Apeldoorn: voorrang voor fietser en voetganger

Kinderarts uit Tonden zag wanneer 'simpel ongelukje' mishande­ling was: ‘Zoek ook andere verwondin­gen’

Hij was kinderarts in de volle breedte. Behandelde te vroeg geboren baby’s, hielp kinderen met virale of andere infecties. Maar het signaleren van kindermishandeling was dé missie van kinderarts Felix Dikken van Gelre ziekenhuizen. Hij schreef er zelfs een protocol over. ,,Met als eerste vraag, is het pluis of niet?’’

28 maart