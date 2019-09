Maximumsnelheid op Veluwse delen van A1, A28 en A50 terug naar 120 kilometer per uur

kaart & pollDe maximumsnelheid op Veluwse delen van de snelwegen A1, A50 en A28 gaat omlaag van 130 km/u naar 120 km/u als gevolg van de stikstofuitspraak. Dat heeft minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen vandaag bekendgemaakt . De nieuwe maximumsnelheid gaat uiterlijk per 1 oktober in.

Het gaat om de A1 tussen de aansluiting Barneveld en knooppunt Beekbergen (33 kilometer), de A50 tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting bij Epe (17 kilometer), de A28 tussen de aansluiting Strand Nulde en de aansluiting Strand Horst (5 kilometer) en de A28 tussen de aansluiting Strand Horst en knooppunt Hattemerbroek (39 kilometer).

Volledig scherm Op deze trajecten gaat de maximumsnelheid omlaag van 130 naar 120 kilometer per uur. © Google Maps

Beroep

Voor de genoemde trajecten was het benodigde verkeersbesluit voor de snelheidsverhoging nog niet definitief vastgesteld. Omdat er nog een beroepsprocedure tegen deze verhogingen loopt, heeft de minister besloten ze terug te draaien. Had ze dit niet gedaan, dan was er een kans geweest dat de rechtbank in Arnhem het verkeersbesluit uit 2015 zou vernietigen.

Dit alles is een direct gevolg van de uitspraken die de Raad van State op 29 mei van dit jaar deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze PAS mag de overheid niet meer gebruiken ter onderbouwing van projecten die tot meer uitstoot van stikstof leiden in de buurt van Natura 2000-gebieden. De genoemde snelwegen liggen in de buurt van de Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe.

130

De maximumsnelheid van 130 km/u is op de genoemde trajecten in februari 2016 ingevoerd. Op delen van deze snelwegen mocht voordien alleen ‘s nachts 130 worden gereden. De vorige verkeersminister Melanie Schultz (VVD) was fervent voorstander van het ophogen van de maximumsnelheid. Ze wilde langere stukken creëren waar je 130 mag. ,,Het beleid op snelwegen wordt daarmee eenduidiger’’, sprak ze in 2015 bij de bekendmaking.

Hoe denk jij over de nieuwe snelheid? Laat het weten via onze poll:

Enquete Poll Terug van 130 naar 120 km/u op de Veluwse snelwegen, dat voelt... ...slecht. Ik was net gewend aan die 130

...goed. Ik vind 120 hard zat

...dubbel. 130 rijdt lekker, maar de natuur is belangrijker Terug van 130 naar 120 km/u op de Veluwse snelwegen, dat voelt... ...slecht. Ik was net gewend aan die 130 (49%)

...goed. Ik vind 120 hard zat (34%)

...dubbel. 130 rijdt lekker, maar de natuur is belangrijker (17%)

De minister maakte hierbij handig gebruik van het PAS. Via dit programma kon de overheid projecten die tot een hogere stikstofuitstoot leiden realiseren onder de voorwaarde dat er op een later moment compensatie volgt. Doordat de Raad van State hier in mei een streep door zette, zijn voorgenomen bouw- en wegenbouwprojecten met grote onzekerheid omgeven.

De snelheidsverhoging was destijds niet onomstreden. Veluwse gemeenten, vooral Harderwijk, pleitten juist voor een snelheidsverlaging op de A28, onder meer vanwege geluidsoverlast in woonwijken die grenzen aan de snelweg.

GMF

De Gelderse Milieu Federatie (GMF) is één van de partijen die beroep had aangetekend tegen het verkeersbesluit uit 2015 en dus overheerst daar blijdschap over het besluit van de minister. ,,Het is winst’’, zegt Bernhard Oosting, ,,Maar liever nog zouden we zien dat de maximumsnelheid helemaal teruggaat naar 100 kilometer per uur.’’

Volgens Oosting stijgt schadelijke uitstoot namelijk ‘exponentieel’ boven 100 km/u. ,,Als je echt iets voor de Veluwse natuur wilt doen, moet je verder terug.’’ De GMF gaat ervan uit dat 120 voorlopig blijft gehandhaafd als maximum. ,,Uit onderzoek, onder meer van de Rekenkamer, blijkt dat de 10 kilometer extra helemaal niet leidt tot een snellere reistijd op korte trajecten. Het zou onlogisch zijn om straks weer terug naar 130 te gaan.’’

VVN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is eveneens opgetogen. ,,Dit is weliswaar een milieumaatregel, maar die zijn doorgaans ook goed voor de verkeersveiligheid’’, zegt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst. Hij verwacht dat het aantal omgevallen op deze snelwegen op termijn naar beneden gaat. Met name op de A28, tussen Amersfoort en Zwolle, waar veel ongelukken gebeuren.

VNO/NCW

Ondernemersorganisatie VNO/NCW Midden hoopt echter dat de snelheidsbeperking een tijdelijke maatregel is. ,,Wij zijn voor een goede doorstroming’’, zegt Rob Oostermeijer. ,,Het is niet optimaal, maar gegeven de omstandigheden is het wat het is.’’

VNO/NCW gaat ervan uit dat er op de langere termijn een ‘robuuste’ oplossing komt voor de projecten die door de PAS-uitspraak in de problemen komen. De Taskforce Stikstof, waarin VNO/NCW is vertegenwoordigd, voert hierover namens het bedrijfsleven overleg met de Haagse ministeries.

Borden