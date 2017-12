Medewerkers H&M Apeldoorn boos over gedwongen sollicitatie

Medewerkers van de H&M in Apeldoorn worden gedwongen om, vanwege een verhuizing, opnieuw te solliciteren op hun huidige functie. Vakbond FNV is ziedend en wil het met bedrijf om tafel. H&M is zich echter van geen kwaad bewust.

Het filiaal van H&M in winkelcentrum de Oranjerie sluit volgend jaar de deuren. De winkelketen heeft aangegeven sowieso in Apeldoorn te blijven. Waar de H&M heen verhuist, is nog niet bekendgemaakt.

Solliciteren

De 25 medewerkers die werkzaam zijn in het filiaal dat dichtgaat willen graag hun baan behouden. Maar dan zullen ze dus wel opnieuw moeten solliciteren. ,,Voordat de medewerkers de bond inschakelden, hebben ze op allerlei manieren geprobeerd om in contact te komen met H&M", schrijft de FNV in een persverklaring. ,,Maar niemand, ook de ondernemingsraad niet, kon hun vertellen waarom hun functies in deze vestiging vervallen of waarom ze opnieuw moeten solliciteren op een functie die zij al jaren bekleden."

'Misbruik'

Van de medewerkers wordt verwacht dat ze voor komende maandag hun sollicitatiebrief inleveren. De FNV denkt dat H&M de verhuizing misbruikt om oudere, dure krachten te vervangen door jongere, goedkopere medewerkers. De vakbond wil zo snel mogelijk met H&M in gesprek zodat de medewerkers zekerheid kunnen krijgen over het behoud van hun baan.

Volgens H&M is er weinig aan de hand. ,,Allereerst zijn we blij te vernemen dat de collega’s uit de huidige winkel aan de Oranjerie aangeven mee te willen gaan naar de nieuwe locatie", zo laat woordvoerder Laura Muscas weten in een reactie.

Democratisch bedrijf