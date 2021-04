Medewerkers redden bedrijfshal op Oude Apeldoornseweg in Vaassen van vlammen

Alleen lopend of in een rolstoel door nieuwe testloca­tie van GGD in Apeldoorn

26 april Mensen die zich aan de noordkant van Apeldoorn bij de GGD laten testen op corona, zitten voortaan niet meer in de auto. De testlocatie op het Zwitsal-terrein wordt verplaatst naar een nieuw terrein waar iedereen zich lopend, of in een rolstoel, meldt om de test te ondergaan.