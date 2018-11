Medewerkster politie Oost-Nederland op non-actief vanwege ‘ernstig plichtsverzuim’

Poll Snoepfeest Sint Maarten op 11 november zondag­avond? Dat is lang niet overal een optie

16:49 Met lampion of lantaarn langs de deur, liedjes zingen, snoep krijgen en een beetje vies kijken als de buurvrouw een mandarijn in je tas stopt. Het vieren van Sint Maarten is ongekend populair. Of je nu katholiek bent of niet. Dit jaar valt 11 november op zondag, en is de kans heel groot dat er op meerdere avonden zingende kinderen voor de deur staan.