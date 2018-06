Medicijnresten uit water dankzij wc-papier

Dat is het plan van waterschap Vallei en Veluwe in de strijd om ons drinkwater schoon en zuiver te houden.

Het is een groeiend probleem: medicijnresten in het rioolwater. Dat water wordt immers weer drinkwater en daar mogen chemicaliën niet tot nauwelijks meer in voorkomen.

De proef begint in het najaar. Het toiletpapier wordt met een zeef uit het water gehaald en tot (gedroogde) stukjes cellulose geperst en verhit. Daarbij komt 'actieve koolstof' vrij, waarmee medicijnresten uit het water kan worden gehaald. Volgens het waterschap is dat een wereldprimeur.

Vergrijzing

De nieuwe methode is niet sluitend. Zeker gezien de verwachting dat het medicijngebruik de komende tientallen jaren flink toeneemt door de vergrijzing. Daarom gaan waterschappen en andere betrokken partijen samen het probleem ook nog op andere manieren te lijf. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat een deel van de medicijnen helemaal niet meer in het water terecht komen. Zo is er in Deventer een proef geweest waarbij mensen na een scan een dag in een zak moesten plassen. Zo werd de contrastvloeistof uit het riool gehouden.

Stookolie