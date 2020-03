Medische apparaten voor ‘derde wereld’ via Apeldoorn weer even naar Nederlandse ziekenhuizen

Hoe komen Nederlandse ziekenhuizen op korte termijn aan extra beademingsapparatuur? Door een deel van de spullen die ze ooit afstonden voor ontwikkelingslanden, nu weer even terug te halen. De Apeldoornse stichting Medic is daarvoor de spin in het web.

Medische goederen die in Nederland overbodig of afgeschreven zijn, neemt Medic al een kleine 40 jaar met liefde in ontvangst. De spullen worden nagekeken, zo nodig gerepareerd of aangepast, om daarna naar een ‘economisch achtergebleven land’ te gaan. Daar kunnen ze een groot verschil maken in regio's met maar weinig, vaak matig uitgeruste zorginstellingen.

Lichten aan

Dat werk staat sinds vorige week op een laag pitje: vanwege de corona-dreiging blijven de circa 95 vrijwilligers van Medic een paar weken thuis. Dat was in elk geval het idee. Tot een paar dagen geleden opeens meerdere berichten binnenkwamen bij het bestuur. Geen verzoeken uit Afrika, Azië, Oost-Europa of Midden-Amerika, maar van Nederlandse ziekenhuizen. Die staan te springen om beschermingsmiddelen (met name de veelbesproken mondkapjes) en extra beademingsapparatuur.

,,We hadden er zelf ook al aan gedacht of we iets zouden kunnen betekenen, maar dat is ingehaald doordat de ziekenhuizen zelf contact hebben opgenomen.’’ Vandaar dat afgelopen week alsnog de lichten aan gingen in de Medic-thuisbasis aan de Johannes Bosboomstraat in Apeldoorn.

Hectisch

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen, Isala in Zwolle maar ook ziekenhuizen in Amersfoort, Nieuwegein, Leiden, Drachten en het VUMC in Amsterdam zijn inmiddels bediend. Medic-voorzitter Carel de Bos komt druk append het gebouw weer binnen als hij net zijn auto heeft volgeladen met mondkapjes. Bestemd voor huisartsen in Apeldoorn, Zutphen en de Achterhoek. De wagen zit bomvol: ,,Ik pas er nog net zelf in’’, vertelt De Bos. En daar gaat alweer de telefoon: ,,Het zijn hectische tijden’’, is de wat overbodige toevoeging.

Dankbaarheid

De vrijwilligers hebben hard gewerkt: er zijn zo'n 40 beademingsapparaten en duizenden mondkapjes toegezegd en inmiddels goeddeels afgeleverd. Ze zijn met grote dankbaarheid ontvangen. Medic heeft vooral gekozen voor ziekenhuizen waarmee al een goed contact bestaat; de organisaties die de afgelopen jaren juist iets te bieden hadden. ,,We zijn heel blij dat we iets terug kunnen doen’’, zegt bestuurslid Govert van Nieuwenhuyzen.

Quote In een crisis komt het beste in mensen naar boven Carel de Bos, voorzitter Stichting Medic

Zo blij dat Medic de benzinekosten met liefde betaalt, vertelt coördinator logisitiek Herman Vloedgraven. En de medewerkers tarten uit betrokkenheid corona-voorzorgsmarges om alles operationeel en afgeleverd te krijgen. ,,De gemiddelde leeftijd is 72 à 73‘’, schetst De Bos. ,,Wij vallen dus in de risicogroep. Maar toch heeft niemand van de vrijwilligers voor deze klus gezegd: dat doe ik niet. Ze bieden zich aan om mee te helpen. In een crisis komt het beste in mensen naar boven.’’ De apparatuur wordt overigens uitgeleend; de bedoeling is dat die na de corona-periode teruggaat naar Medic.

Het is niet zo dat regio’s in andere landen nu op korte termijn iets ontnomen wordt, zegt Van Nieuwenhuyzen. De beademingsapparatuur had nog geen bestemming. Zo’n machine stuur je namelijk niet naar een hospitaal op een willekeurige plek; voor de bediening is specifieke kennis nodig.

Groot tekort

De huisartsen in onder meer Apeldoorn zijn dolblij met de mondkapjes, vertelt Joost Siegelaar namens hen. ,,Daar is echt een groot tekort aan. Dat zal opgelost worden, maar dat lukt niet meteen. Wij hadden in deze regio nog voor een krappe week voorraad, dan was het echt op geweest. Nu kunnen we weer een paar weken door.’’