Medische zorg compleet op sportcampus

De FSG Academy, de ambitieuze sportcampus waar jongeren kunnen leren en (top)sport bedrijven onder medische begeleiding, is een jaar jong. Gisteravond werd de medische afdeling FSG Health officieel geopend op de campus aan de Laan van Westenenk in Apeldoorn.

Sportwethouder Nathan Stukker mocht samen met studenten Gjalt Panjer (15) en Ianthe Rijpkema (18) de medische afdeling officieel openen donderdagavond. Stukker was onder de indruk van de gehele campus. ,,Dit heeft een absolute meerwaarde voor Apeldoorn'', begon hij. ,,Sport wordt steeds vaker ingezet bij maatschappelijk onderwerpen. Denk aan sport en bewegen en sport en onderwijs. Dat vind je allemaal hier. Hele bijzonder. Er staat wel wat. Voor de uitstraling van Apeldoorn is het heel goed. Als je aan de oostkant binnenkomt heb je direct het Omnisportcentrum, in het westen deze accomodatie.''

Quote Ik wil van mijn sport kunnen leven

De studenten jagen op de campus hun droom na. Basketbalster Rijpkema is al sinds september vorig jaar van de partij. Ik zat bij een andere instelling aan mijn plafond, was daar uitgeleerd. En ik wilde meer. Daardoor ben ik hier terechtgekomen. Mijn droom? Ik wil naar Amerika om naast een studie ook te basketballen. Om na de studie weer terug te keren naar Europa. Dan wil ik in der Belgische competitie gaan spelen.'' Dat is naast de Spaanse en Turkse een van de sterkste competities in Eurropa. ,,En ik wil van mijn sport kunnen leven.''

Volledig scherm Ianthe Rijpkema is als basketbalster verbonden aan de FSG Academy in Apeldoorn. Daar jaagt ze haar sportieve droom na. © Walter Van Zoeren

Maar je moet wel iets achter de hand hebben, benadrukt Matthijs Deken van de FSG Academy die de sporters begeleid. ,,Slechts een klein percentage van alle talenten breekt ook echt door. Dus je moet wel nadenken wat je doet als je topsportcarriere onverhoopt niet wordt wat je had gehoopt. Dan kun je maar beter een gedegen opleiding achter de hand hebben. Dat kunnen alle studenten hier combineren, onderwijs en sport.'' Rijpkema volgt nu nog het vwo via het aangesloten Veluws College. ,,Het is ideaal, alles is dichtbij. Tien minuten fietsen en ik ben op school. Een minuutje lopen en ik kan trainen of behandeld worden. Dat scheelt heel veel energie, ik hoef niet te reizen'', ervaart de basketbalsters die na vorig jaar bij WVS te hebben gebasketbald, nu al uitkomt in de eredivisie met het aan de FSG gelieerde Royal Eagles.

Nationale titel

Gjalt Panjer heeft al de nationale titel jeugd achter zijn naam staan als triatleet. De 15-jarige Apeldoorner woont niet op de campus, omdat hij al vlakbij woonde. Op de campus probeert hij zijn sportieve dromen waar te maken, naast het volgen van het vwo. ,,Ik wil meestrijden om de titels op internationale wedstrijden en natuurlijk naar de Olympische Spelen. Hier leer ik veel meer structuur in mijn trainingen aan te brengen. Weet ik door de begeleiding wanneer ik hard en minder hard moet trainen of wanneer rusten beter is. Alles is op maat. En de medische begeleiding is fantastisch.''

Tachtig studenten

Al meer dan tachtig studenten, waarvan een deel uit het buitenland, hebben dit jaar hun intrek genomen op de campus op het voormalige Wegener-terrein. Jongeren die naast hun sport beoefenen, trainen en onderwijs volgen via de aangesloten onderwijsinstellingen, ook op sportmedisch gebied worden begeleid. Daar speelt FSG Health de voornaamste rol in. Met fysiotherapeuten, revalidatiezorg, voedingsdeskundigen en orthopedisch chirurgen van het Gelre Ziekenhuis. Die zijn allemaal gevestigd op de campus.

En dat heeft grote voordelen, zeggen orthopedisch chirurgen Daan ter Keurs en Eric Raven. ,,De combinatie is de kracht'', aldus Raven. ,,Het is makkelijker om een behandelingsplan te maken als je in direct contact bent met fysiotherapeuten en trainers. Het gaat dan veel verder dan alleen een blessure oplossen.'' ,,Je kunt zo binnenlopen bij elkaar'', vult Ter Keurs aan. ,,Er is altijd een chirurg aanwezig, we kunnen hier poliklinisch onderzoek doen. En dan samen met de fysiotherapeut en andere betrokkenen een goed behandelplan samenstellen.''

Niet alleen voor topsporters

Hoewel FSG Health onderdeel uitmaakt van het grotere geheel is het zorgaanbod niet alleen voor de topsporters bedoeld. ,,Het is voor iedereen die aan sport doet, op welk niveau dan ook. Ook de recreatieve sporter, de blessure staat centraal. Niet het niveau van sporten'', stelt Maarten Ruijsch van Houwer & Ruijs fysiotherapie. Een ander voordeel is dat je voor een sportmedische keuring niet meer naar Papendal hoeft, maar in Apeldoorn terecht kunt.

