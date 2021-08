Meepraten over afsluiten Veluwse natuur ‘wassen neus’: ‘Er wordt niet naar ons geluisterd’

Waarom Hulshor­sters bang zijn dat hun zandver­stui­ving binnenkort verboden terrein is

14 februari Er heerst onrust in Hulshorst. Inwoners zijn bang dat hun geliefde zandverstuiving in de toekomst niet langer toegankelijk is het voor het publiek. Is deze vrees terecht? Is het Hulshorsterzand straks verboden terrein? En wat betekent dat voor andere populaire wandelgebieden in de Veluwse natuur?