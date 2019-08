Meer aandacht in Apeldoorn voor gedwongen huwelijk met kind

Badkleding­da­gen winnen terrein bij sauna’s: ‘Bloot is niet meer wat de mensen willen’

8:25 Naakt de sauna in is voor steeds minder mensen een optie. Het aantal badkledingdagen neemt bij sauna's toe. Wellnesscentrum De Zwaluwhoeve in Hierden heeft vanaf augustus zelfs meer badkledingdagen dan blootdagen. Wat is er aan de hand?