Meer Apeldoornse leerlingen naar beroepenmarkt

Samen met zijn collega Frank van der Weg (Edison College) maakte Fennebeumer zich in 2018 hard voor de banenmarkt De afgelopen twee keer konden alleen leerlingen van de scholen in het openbaar voortgezet onderwijs meedoen. Dat zijn de scholieren van het Gymnasium, Edison College en de KSG. De beroepenmarkt is als een beursvloer ingericht. De bezoekers maakten zelf de keuze met wie ze in gesprek wilden. ,,We hebben gezien dat veel leerlingen dit echt als een kans beschouwen’’, zegt Fennebeumer, docent op de KSG. ,,Ze gingen enthousiast gesprekken aan. Er waren ook leerlingen waarvoor het meer als een verplichting voelde. Het is denk vooral een taak van de mentoren om iedereen enthousiast te krijgen. De mooiste opmerking kwam van een leerling: ‘U moet het wel verplicht houden meneer. Ik had er totaal geen zin in, maar heb hier zoveel informatie kunnen halen. Daar kom je pas achter als je bent geweest.’’