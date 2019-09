Meer dan 10 kilometer file op de A50 en A1 bij Apeldoorn en Deventer

Politie geeft signale­ment van man die gewapende overval bij Albert Heijn Apeldoorn pleegde

11:57 De politie is op zoek naar getuigen van de gewapende overval die maandagavond werd gepleegd bij de Albert Heijn aan de Saloméstraat in Apeldoorn. De politie zoekt een man die tussen de 16 en 22 jaar oud is.