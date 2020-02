Meer dan 4.500 vierkante meter verwijderd: Paleis Het Loo is asbestvrij

Dak van hal op Zwit­sal-ter­rein is risico; scholenac­ti­vi­teit verplaatst

17:01 Het dak van een van de hallen op het Zwistal-terrein in Apeldoorn is in zo’n slechte staat dat een activiteit op een nabijgelegen plek verplaatst is. Volgens de gemeente Apeldoorn zijn er geen zorgen over de andere hallen op het complex.