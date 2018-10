Meer duidelijkheid over windmolens in Apeldoorn nabij

Er lijkt langzamerhand duidelijkheid te komen over de kansen voor windenergie in Apeldoorn. Als het goed is, blijkt in januari of er plekken zijn die voldoen aan de strenge eisen van de lokale politiek.

Een meerderheid van de Apeldoornse gemeenteraad gaf vorig jaar aan dat windmolens alleen op plekken kunnen komen waar ze geen grote weerstand oproepen. Dat uitgangspunt komt bovenop wettelijke of praktische belemmeringen waardoor turbines hier en daar al niet kunnen worden ingepast. Zo zijn er beperkingen rond luchthaven Teuge. Een jaar later is nog steeds niet helder wat er dan wél kan. Burgemeester en wethouders laten momenteel beschrijven welke locaties overblijven als alle normen en wensen worden toegepast.

De VVD gaf dinsdag in deze krant aan dat er inmiddels wel haast geboden is op dit punt. De partij port de discussie zelf alvast maar op, door de stroken langs de A1 tussen Ugchelen en Kootwijk te benoemen als gewenste windmolen-locatie. Bijzonder daarbij is dat de VVD windenergie in deze gemeente nu minder hard afwijst dan de partij vorig jaar nog deed.

Burgemeester en wethouders gaan nog niet op die A1-optie in zolang de notitie niet klaar is, geeft woordvoerder Gytha van der Veer aan. Wanneer dat zover is, is onduidelijk.

Buurgemeenten

Apeldoorn gaat volgend jaar met buurgemeenten bekijken hoe duurzame energie in deze regio ontwikkeld kan worden. Op dat moment moet de Apeldoornse politiek wel helder hebben wat ze wel en niet wil. De verwachting is nu dat de gemeenteraad dat in januari bespreekt. Dat zou betekenen dat dan de genoemde notitie van b&w ook op tafel moet liggen.