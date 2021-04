Meer en meer evenementenlocaties mogen meedoen aan coronapilot: ‘Deze testdag is voor ons een klein lichtpuntje’

Het indoor zwembad van Vakantiepark Beerze Bulten mag op donderdag 15 april open, maar nu al komen er vragen van potentiële bezoekers. Jochem van de Weg, woordvoerder van het vakantiepark: ,,Het is heel speciaal dat we open mogen. We zien het als een dag waarop we normaal gesproken niet veel bezoekers ontvangen omdat het een doordeweekse dag is in een schoolweek. Maar we merken aan de reacties van mensen op onze Facebookpagina dat ze graag willen komen zwemmen.”

Van de Weg verwacht vooral ouders met niet-schoolgaande kinderen, aangezien deze kinderen zich niet hoeven te laten testen op het coronavirus. ,,We denken dat de dag waarop we open mogen niet direct de meest ideale situatie is voor ons park. Maar we dragen graag een steentje bij om Nederland weer te heropenen. Afgelopen zomer hebben we erg goed gedraaid door allerlei tijdsloten en toen hebben we geen testen hoeven doen. Naderhand zijn daar ook geen berichten over besmettingen uit gekomen.”

De camping en het verwarmde buitenzwembad zijn alweer open voor verblijfsgasten. ,,Het is balen dat we verder nog steeds dicht zijn, maar deze testdag is voor ons een klein lichtpuntje, een aanzet naar meer. We weten nog niet of we extra maatregelen moeten nemen voor deze pilot.”

Aviodrome

Aviodrome in Lelystad maakt zich ook op voor een pilot, op 24 april. Hier kunnen alleen museumkaarthouders zich voor opgeven. ,,Er is een heel protocol voor dat via de museumvereniging wordt geregeld. Het museum is al op 1,5 meter ingericht, dus we hoeven geen aanpassingen te doen”, vertelt een woordvoerder van het museum.

Vanuit Aviodrome wordt ook positief gereageerd op de openstelling. ,,We zijn heel blij dat we weer even open kunnen en willen graag meewerken aan alle mogelijkheden die er zijn om de boel weer open te krijgen. Het is fijn weer gasten te ontvangen en aan alles wat het proces versnelt om weer volledig open te kunnen, werken we mee.”

Monkey Town Apeldoorn

Monkey Town Apeldoorn mag volgende week zaterdag 500 bezoekers ontvangen, verdeeld over de dag. Eigenaar Diederik Miedema: ,,We zijn nu al vier maanden dicht, dus het is hartstikke leuk dat we weer open mogen. Ik ben heel blij met de regelingen die er bestaan voor werknemers die thuiszitten, maar mijn medewerkers willen ook graag weer werken en wat doen.”

De laatste details om weer open te kunnen, zijn net geregeld en vanavond kan er gereserveerd worden voor de tijdslots. ,,Zodra bekend was gemaakt dat er testlocaties kwamen, stroomden de reacties al binnen. In no-time zaten we al op 35 mailtjes van mensen die graag wilden reserveren. Er zaten ook reacties tussen van mensen die niet zo blij zijn dat we weer opengaan, maar wij willen de kinderen graag een dagje uit kunnen bieden.”

Het is volgens Miedema belangrijk voor zijn medewerkers en bezoekers weer wat kunnen doen. ,,Als je niks doet, ben je nog maanden dicht. Het klinkt gek, maar het is gewoon een uitdaging weer wat te mogen doen. We zijn de overheid erg dankbaar.”

In het pand waren al de nodige maatregelen bedacht om 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. ,,Nu is het belangrijk dat het reserveringsprogramma goed ingericht is en dat bezoekers begrijpen wat we van ze vragen als ze ons willen bezoeken. Ook moet er achteraf een uitgebreide evaluatie gemaakt worden voor de overheid. Er zijn misschien veel regels aan verbonden, maar als dat betekent dat we over een poosje weer helemaal open kunnen, heb ik dat ervoor over.”