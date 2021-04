Meer gedogen van ‘stoute’ winkeliers, wil Gemeentebelangen in Apeldoorn

Bij CK Trendy Fashion stapelde de ergernis zich op. Bij de winkel van Bert Kersten en zijn vrouw Catrien is de rek eruit en voor een tegemoetkoming in de vaste lasten, via TVL-regeling van het Rijk, kwam de winkel niet in aanmerking. Daarom werd besloten om klanten gewoon toe te laten, zonder afspraak en niet langer met de restrictie van maximaal vijf of zes klanten die in een winkel met deze omvang zouden mogen. Gemeentelijke handhavers reageerden snel: hij diende zich per direct aan de regels te houden. Toen de ondernemers in reactie daarop rekken met winterkleding buiten zette met de boodschap: gratis meenemen, was het geduld van Heerts vrijdag op. Het slot ging erop.