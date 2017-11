Meer 'groene kwaliteit' in Beemte-Broekland

Epe rockt for Serious Request

10:56 De Veluwse coverband Trademark en de JPR Strinxband slaan de handen ineen voor Serious Request. Omdat er muzikanten van de bands uit Epe en Vaassen komen en het Glazen Huis komende maand in het nabijgelegen Apeldoorn staat, leek het hen aardig om samen in actie te komen.