Meer leerlingen in Apeldoorn zitten lang ziek thuis: ‘Voorkom dat school, psychiater en hulpverlening naar elkaar kijken’

In zes jaar tijd is het aantal Apeldoornse leerlingen dat langdurig maar geoorloofd thuiszat flink toegenomen: van 44 in 2015 naar 67 in 2021. Dat die kinderen niet naar school kunnen, kan zijn wegens langdurige ziekte, psychische klachten of omdat ze een andere vorm van dagbesteding krijgen. Het Apeldoornse schoolverzuim ligt wel onder het landelijk gemiddelde.